『KingCamp ハンモック 二人用 木枠付き 耐荷重150kg 室内 室外 兼用 メッシュ コットン 折りたたみ 公園 ピクニック 通気【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 16時 19分に出品され03月09日 16時 19分に終了予定です。即決価格は8,574円に設定されています。現在595件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KingCamp ハンモック 二人用 木枠付き 耐荷重150kg 室内 室外 兼用 メッシュ コットン 折りたたみ 公園 ピクニック 通気
【商品説明】
・【2WAY・より快適】ハンモック、チェアにもなる、2wayご使用いただけます。心地よい風の流れる木漏れ日の木陰にこのハンモックを張って自然のマイナスイオンをたっぷり吸収しながらの読書やお昼寝なんて、のんびりします。
・【ゆったり・2人用】長さが200cmで幅が118cmで、大人２人でもゆったりと入ることができ、大切な家族や恋人と気持ちのいい時間をお楽しみいただけます。キャンプや登山などのアウトドアでもハンモックがあれば楽しみが増える。
・【転倒防止・高安定感】ロープの中に鉄環を加えるなどの技術は摩滅に耐え、力も均一に受け、耐荷重は高い。寝返りを打ちながら、安定した寝心地が得られます。微妙な揺れが
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 24.00 cm
奥行 : 47.00 cm
重量 : 4.07 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8574円
595 入札履歴
終了
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