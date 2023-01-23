『B.AIR ビーエアー BIRD STRAP サックス用ストラップ スタンダード・ロング BSN-AW-L Lサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 11時 10分に出品され03月13日 11時 10分に終了予定です。即決価格は8,573円に設定されています。現在388件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
B.AIR ビーエアー BIRD STRAP サックス用ストラップ スタンダード・ロング BSN-AW-L Lサイズ
【商品説明】
・V型プレート:ワイド・スマート
・フック:スナップフック
・メーカー側の意匠変更により、予告なく外観上のデザイン・カラー等が変わる場合がございます。予めご了承ください。
・今までにない機能性と、さらに自由自在にカスタマイズが可能になったサックス用バードストラップ
・革パッド:スタンダード・ロング / Aタイプ
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 17.00 cm
奥行 : 29.80 cm
重量 : 100.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8573円
388 入札履歴
終了
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