[クリフメイヤー] ライト ツイル クライミングパンツ テーパード パンツ アウトドア メンズ 夏 ストレッチ カーキ M【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

S/ウエスト71・ヒップ104・股上25・わたり幅32・裾幅18・股下74cmM/ウエスト75・ヒップ108・股上26・わたり幅34・裾幅18・股下75cmL/ウエスト79・ヒップ111・股上28・わたり幅35・裾幅19・股下76cmXL/ウエスト92・ヒップ115・股上28・わたり幅36・裾幅19・股下78cm 本体：綿98% ポリウレタン2% お手入：洗濯機・ドライ 原産国：タイ製