『エレコム ゲーミングキーボード メカニカル 茶軸 5000万回耐久スイッチ 日本語配列 ゲーミングキーキャップ付属 全キーロールオーバー対応【お歳暮】』はヤフオクでから03月09日 10時 00分に出品され03月09日 10時 00分に終了予定です。即決価格は8,573円に設定されています。現在383件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
エレコム ゲーミングキーボード メカニカル 茶軸 5000万回耐久スイッチ 日本語配列 ゲーミングキーキャップ付属 全キーロールオーバー対応
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 21.40 cm
奥行 : 39.80 cm
重量 : 1.22 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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