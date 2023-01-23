『トクダ タオルギフトセット IMABARI殿堂 (バスタオル・フェイスタオル) 62480【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 47分に出品され03月29日 17時 47分に終了予定です。即決価格は8,573円に設定されています。現在854件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ベビー、キッズ用湯上りタオル、バスタオル

【商品名】

トクダ タオルギフトセット IMABARI殿堂 (バスタオル・フェイスタオル) 62480



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 34.00 cm

重量 : 770.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。