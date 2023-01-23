『ミズノ MIZUNO グラウンドコート 野球 ウェア グラウンドコート (12JE9G33)【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 07時 45分に出品され04月10日 07時 45分に終了予定です。即決価格は8,572円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 チームカラーを意識した定番グラウンドコート。

※胸マークはサンプルであり、お届けの商品には入りません。

予めご

【サイズ】

M、L、O、XO、2XO

【素材】

表地：ポリエステル100％

裏地

身頃：ポリエステル56％・ナイロン44％

袖：ポリエステル100％

中綿：ポリエステル100％

フライス：ポリエステル95％・ポリウレタン5％

【原産国】中国製

【サイズについて】

着丈：M/67.9cm、L/71cm、O/74.1cm、XO/77.2cm、2XO/80.3cm

胸回り：M/125cm、L/129cm、O/133cm、XO/137cm、2XO/141cm

肩幅：M/55.6cm、L/57cm、O/58.4cm、XO/59.8cm、2XO/60.8cm

袖丈：M/61cm、L/62.5cm、O/64cm、XO/65.5cm、2XO/67cm

【発売シーズン】2019年秋冬

内ポケット付

カラー

09ブラック×ホワイト

14ネイビー×レッド

74ネイビー×ホワイト