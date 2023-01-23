『マンダムビフェスタ うる落ち水クレンジング シート モイスト ４６枚入 ×２０個セット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 20時 38分に出品され03月23日 20時 38分に終了予定です。即決価格は8,572円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

【マンダム】ビフェスタ うる落ち水クレンジング シート モイスト ４６枚入 ×２０個セット



【商品説明】

・【マンダム】ビフェスタ うる落ち水クレンジング シート モイスト ４６枚入 ×２０個セット



【サイズ】

高さ : 25.00 cm

横幅 : 36.00 cm

奥行 : 46.00 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。