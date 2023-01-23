『KYO-EI 協永産業 ラグナット 個数:20個入 袋タイプ 17HEX M12 x P1.25 F103B-17-20P【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 18時 16分に出品され04月13日 18時 16分に終了予定です。即決価格は8,572円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KYO-EI [ 協永産業 ] ラグナット [ 個数:20個入 ] [ 袋タイプ 17HEX ] M12 x P1.25 F103B-17-20P
【商品カテゴリ】
自動車用ホイールナット
【商品説明】
・サイズ:[ 袋タイプ 17HEX ]M12 x P1.25個数:20P
【サイズ】
高さ : 4.10 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 14.80 cm
重量 : 980.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8572円
832 入札履歴
終了
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