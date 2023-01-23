『KYO-EI 協永産業 ラグナット 個数:20個入 袋タイプ 17HEX M12 x P1.25 F103B-17-20P【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 18時 16分に出品され04月13日 18時 16分に終了予定です。即決価格は8,572円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KYO-EI [ 協永産業 ] ラグナット [ 個数:20個入 ] [ 袋タイプ 17HEX ] M12 x P1.25 F103B-17-20P



【商品カテゴリ】

自動車用ホイールナット



【商品説明】

・サイズ:[ 袋タイプ 17HEX ]M12 x P1.25個数:20P



【サイズ】

高さ : 4.10 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 14.80 cm

重量 : 980.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。





X007K3LWKM

カテゴリ 車、バイク、自転車

自動車

タイヤ、ホイール タグ KYO-EI

協永産業

ラグナット

個数:20個入

袋タイプ

17HEX

M12

x

P1.25

F103B-17-20P