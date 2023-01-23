『JKプラン FAP-0038-BR 幅50 奥行30 高さ73 Pico 脚付き 漫画 可動棚 (ブラウン)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 00時 29分に出品され03月15日 00時 29分に終了予定です。即決価格は8,572円に設定されています。現在645件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 収納するものから設計されたデザインだから、コンパクトでも機能的