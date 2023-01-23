『【限定】プラレール京急600形（赤）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 03分に出品され03月09日 08時 03分に終了予定です。即決価格は8,572円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品概要】
【商品説明】
先頭車・中間車・最後尾車の3両編成 ・電池（別売）で専用のレール（別売）を走ります。 ・単2乾電池1本が必要となります。
【商品詳細】
ブランド：タカラトミー(TAKARA TOMY)
商品名：【限定】プラレール京急600形（赤）
製造元：タカラトミー
商品番号：KEIKYU600RED
色：レッド
【当店からの連絡】
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落札価格8572円
299 入札履歴
終了
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