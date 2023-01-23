『【限定】プラレール京急600形（赤）【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 03分に出品され03月09日 08時 03分に終了予定です。即決価格は8,572円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品概要】





【商品説明】

先頭車・中間車・最後尾車の3両編成 ・電池（別売）で専用のレール（別売）を走ります。 ・単2乾電池1本が必要となります。



【商品詳細】

ブランド：タカラトミー(TAKARA TOMY)

商品名：【限定】プラレール京急600形（赤）

製造元：タカラトミー

商品番号：KEIKYU600RED

色：レッド



【当店からの連絡】