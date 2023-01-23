『KATO Nゲージ EF58 150 宮原機関区 ブルー 3049-2 鉄道模型 電気機関車【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 00時 32分に出品され04月25日 00時 32分に終了予定です。即決価格は8,572円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
その他鉄道模型
【商品名】
KATO Nゲージ EF58 150 宮原機関区 ブルー 3049-2 鉄道模型 電気機関車
【商品説明】
・お客様の性別: male
・対象年齢 :8歳から
・対象性別 :男の子
【サイズ】
高さ : 2.80 cm
横幅 : 4.10 cm
奥行 : 19.30 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8572円
93 入札履歴
終了
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