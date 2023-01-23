『The Noggle ザ ノーグル カーエアコン 延長パイプ ザ・ノーグル アメリカ製 Black Ice ブラック アイス【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 12時 53分に出品され03月03日 12時 53分に終了予定です。即決価格は8,572円に設定されています。現在38件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

The Noggle ザ ノーグル カーエアコン 延長パイプ ザ・ノーグル 【アメリカ製】 Black Ice ブラック アイス



【商品説明】

・[セット内容・付属品] 通風プレート2枚(丸タイプ・角タイプ)、結束バンド2本、ベルクロストラップ、取扱説明書

・[対象] 0ヶ月 ~

・[本体サイズ] 寸法/[通風パイプ] 全長(約)1910mm、送風口径:(約)65mm [通風プレート] 丸タイプ:(約)100mmΦ、角タイプ:(約)縦76×横100mm [結束バンド] 全長(約)300mm、重量/(約)838g

・[製造国] アメリカ合衆国

・後部座席を涼しく、そして暖かく!



【サイズ】

高さ : 11.91 cm

横幅 : 22.50 cm

奥行 : 31.60 cm

重量 : 1.09 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。