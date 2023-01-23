『IPF フォグランプ LED H3/H3C バルブ Fシリーズ 12V/24V 兼用 6500K F131FLB 【2021用品大賞受賞】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 06時 58分に出品され04月17日 06時 58分に終了予定です。即決価格は8,571円に設定されています。現在608件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
同梱商品:LEDバルブ
セット内容:ledバルブ×2
仕様:h3/h3cタイプ、12v/24v兼用7w
色温度:6500k
明るさ:1500ルーメン ※バルブ2本の合計値
フォグランプ専用
ハイブリッド、ev、phev、lpg、cng車対応
車検対応
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落札価格8571円
608 入札履歴
終了
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