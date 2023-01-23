『シエラデザインズ リュック 子ども用 デイパック キッズパック 1906 Bordeaux/New Red【2024年最新】 』はヤフオクでから04月12日 06時 40分に出品され04月12日 06時 40分に終了予定です。即決価格は8,571円に設定されています。現在87件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

シエラデザインズ リュック 子ども用 デイパック キッズパック 1906 Bordeaux/New Red



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 2.79 cm

横幅 : 27.00 cm

奥行 : 38.35 cm

重量 : 440.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。