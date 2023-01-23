『送料無料 プロマーク 軟式キャッチャーミット レッドオレンジ(右投げ用) PCM-4253【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 15時 09分に出品され03月20日 15時 09分に終了予定です。即決価格は8,571円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ・レッドxブラック PCM-4253

・素材/捕球面:天然皮革、背面:人工皮革

・右投げ用

・カラー/レッドxブラック

・適応/一般軟式用