『エレクトリック ゴーグル ELECTRIC GOGGLE EG0112809 BSRC EG1 RIDS Trouble Andrew Br【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 46分に出品され03月31日 23時 46分に終了予定です。即決価格は8,571円に設定されています。現在996件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 スキーゴーグル、サングラス

【商品名】

エレクトリック ゴーグル ELECTRIC GOGGLE EG0112809 BSRC EG1 RIDS Trouble Andrew Br



【商品説明】

・【カラー】フレーム：Trouble Andrew｜レンズ：Silver Chrome Yellow

・【サイズ】フレーム幅：180mm｜フレーム縦：100mm

・【仕様・機能】紫外線透過率：1.0％以下

・【素材】フレーム：プラスチック｜レンズ：プラスチック



【サイズ】

高さ : 9.91 cm

横幅 : 10.16 cm

奥行 : 19.30 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。