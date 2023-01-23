『JBL TUNE FLEX GHOST 完全ワイヤレスイヤホン 2ウェイ装着/ノイズキャンセリング/IPX4/Bluetooth対応/ブラッ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月15日 20時 04分に出品され04月15日 20時 04分に終了予定です。即決価格は8,570円に設定されています。現在468件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
JBL TUNE FLEX GHOST 完全ワイヤレスイヤホン 2ウェイ装着/ノイズキャンセリング/IPX4/Bluetooth対応/ブラッ
【商品説明】
・2種類のイヤーチップの付け替えにより、「ながら聴き」ができる軽い装着感のオープン型と、遮音性が高く音楽に集中できる密閉型のJBL初の2ウェイ使用を可能にしたモデルです。
・JBLが誇るサウンドテクノロジーをアプリで気分に合わせてパーソナライズ
・アンビエントアウェア&トークスルー機能搭載
・技適マーク認証済み商品。 周波数帯:2.4 GHz ? 2.4835 GHz
・最大32時間の長時間再生と急速充電に対応
・水のような高い透明感が目を引くメカニカルなスケルトンデザイン採用
・軽い装着感の「オープン型」と、遮音性が高い「密閉型」を選べる2ウェイ仕様
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 18.50 cm
重量 : 180.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Head Case Designs Lollipops Vintage Treats Soft Gel Case Compatible with Sa
¥ 8568
Head Case Designs Lollipops Vintage Treats Soft Gel Case Compatible with Sa
¥ 8568
Head Case Designs Lollipops Vintage Treats Soft Gel Case Compatible with Ap
¥ 8568
Head Case Designs Lollipop These Sexy Lips Soft Gel Case Compatible with Ap
¥ 8568
Plugfones 1st Generation Yellow Ear Plug Earbuds by Plugfones並行輸入
¥ 8568
AMVR Touch Controller Grip Cover for Oculus Quest， Quest 2 or Rift S Anti-T
¥ 8568
eing 車載携帯電話マウント 携帯電話ホルダー 通気口ベース1つ付き キラキラ光るクリスタル ユニバーサル電話マウントホルダー ダッシュボード/フロ
¥ 8568
(Matte Black) - Roam Universal Premium Bike Phone Mount for Motorcycle - Bi
¥ 8568
NICEHCK Youth青春 ダイナミックドライバー1基 カナル型イヤホン 8.8mmベリリウムメッキ振動板 アルミニウム筐体 0.78m
¥ 8568
Nakedcellphone ショーケースシリーズ ASUS ROG Phone 5 / ROG 5 Pro/ROG 5 アルティメットケース マット
¥ 8568
SONY ステレオイヤホン MDR-E0921 0.6m
¥ 8568
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン MDR-NWBT20N : Bluetooth対応 ホワイト MDR-NWBT20N W
¥ 8568
OPPO Enco Free2 日本正規代理店品 ホワイト ワイヤレス イヤホン Bluetooth ver5.2 パーソナライズノイズキャ
¥ 8568
TOTO シャワーヘッド (コンフォートウェーブ) THC70C
¥ 8568
iKKO ITBX 骨伝導イヤホン 子供 ワイヤレス - 85db音量制限 無線 自動ペアリング 10m接続距離 耳を塞がない 聴覚保護 防
¥ 8568
テクニクス カナル型 完全ワイヤレスイヤホン コンパクト Bluetooth マルチポイント対応 ブラック EAH-AZ40-K
¥ 8567
SONY ノイズキャンセリング機能搭載ハイレゾ・オーディオ対応 ヘッドセットMDR-NC750 au+1 collection SELECT
¥ 8567
PreSonus HD7 モニタリング・ヘッドフォン
¥ 8567
落札価格8570円
468 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！