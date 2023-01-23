『YKK AP 交換用シリンダー （1ロック） 【品番：YS HHJ-0496U9（YS HHJ0496U9）】【お歳暮】』はヤフオクでから03月18日 03時 11分に出品され03月18日 03時 11分に終了予定です。即決価格は8,570円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 カラー： YS:シルバー

梱包内容： 主錠シリンダー1個、子鍵3本

美和ロックU9仕様、フロント刻印:LZ

適用商品： 通風ドア エアリフレ 2KD-TF2タイプ（1995〜1998年）



※レバーハンドル・丸座別途となります。レバーハンドルHHN-0011・丸座HH3K19017



【メーカー名】YKK AP（株）

【メーカー品番】YS HHJ-0496U9