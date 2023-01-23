『バックパック レッシグ ロールトップバックパック 日本正規品 シナモン 1103025330【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 20時 35分に出品され04月21日 20時 35分に終了予定です。即決価格は8,569円に設定されています。現在810件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レッシグ ロールトップバックパック 日本正規品 シナモン 1103025330
【商品説明】
・(Set Contents/Accessories) Removable Bottle Pocket， Waterproof Diaper Replacement Sheet， Insulated Bottle Holder， Pouch， Stroller Hook
・Large capacity lightweight diaper bag
【サイズ】
高さ : 17.40 cm
横幅 : 38.00 cm
奥行 : 53.00 cm
重量 : 540.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8569円
810 入札履歴
終了
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