『ロクシタン(LOCCITANE) セドラ オム オードトワレ 75ml アクアティックシトラス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 00時 33分に出品され04月04日 00時 33分に終了予定です。即決価格は8,569円に設定されています。現在888件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ロクシタン(LOCCITANE) セドラ オム オードトワレ 75ml アクアティックシトラス



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.60 cm

横幅 : 8.20 cm

奥行 : 13.70 cm

重量 : 260.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。