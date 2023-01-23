『新型 N-BOX JF3 メッキ インテリアパネル 5点セット【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 06時 46分に出品され03月05日 06時 46分に終了予定です。即決価格は8,569円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ONE UP GARAGE オリジナル メッキパーツ 続々開発中!!
【適合】 新型 N-BOX NBOXカスタム JF3 JF4 2017年9月(平成29年9月)〜
【仕様】 クロームメッキ仕上げ（裏面両面テープ装着済）
【取付方法】本商品裏面の両面テープを剥がし、各インテリアパネル部分にワンタッチで装着可能。
【注意事項】本商品装着前に必ず汚れを取り除き、脱脂を行ってください。両面テープの効果を弱めてしまう原因となります。
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落札価格8569円
497 入札履歴
終了
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