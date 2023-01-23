『バービー(Barbie) オンライン限定ドリームひこうき おすしやおかしもたのしめる ペットもいっしょのそらのたび 3才~ GDG76【2024年最新】 』はヤフオクでから05月06日 10時 11分に出品され05月06日 10時 11分に終了予定です。即決価格は8,569円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バービー(Barbie) オンライン限定ドリームひこうき おすしやおかしもたのしめる ペットもいっしょのそらのたび 3才~ GDG76
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 25.40 cm
横幅 : 29.21 cm
奥行 : 58.42 cm
重量 : 3.74 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8569円
975 入札履歴
終了
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