『180個 グロウプレート 12型 グリーン 大和プラスチック 直径114×H18mm 受皿 グロウコンテナ用 蓋 丸型 鉢皿 タS 個人宅不可 北海道不可 代引不可【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 58分に出品され03月30日 16時 58分に終了予定です。即決価格は8,569円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
180個でのお届けです。
特徴
グロウコンテナ用の受皿です。
受皿として使う以外に、グロウコンテナのフタにもなる仕様で積み重ねてガーデニンググッズ等の収納にも利用できます。
仕様
規格：12型
サイズ(mm)：直径114×H18
カラー：グリーン
材質：ポリプロピレン
入数：180個/ケース
180個 グロウプレート 12型 ブラック 大和プラスチック 直径114×H18mm 受皿 グロウコンテナ用 蓋 丸型 鉢皿 タS 個人宅不可 北海道不可 代引不可
¥ 8569
180個 グロウプレート 12型 グリーン 大和プラスチック 直径114×H18mm 受皿 グロウコンテナ用 蓋 丸型 鉢皿 タS 個人宅不可 北海道不可 代引不可
¥ 8569
180個 グロウプレート 12型 ホワイト 大和プラスチック 直径114×H18mm 受皿 グロウコンテナ用 蓋 丸型 鉢皿 タS 個人宅不可 北海道不可 代引不可
¥ 8569
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落札価格8569円
750 入札履歴
終了
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