『180個 グロウプレート 12型 グリーン 大和プラスチック 直径114×H18mm 受皿 グロウコンテナ用 蓋 丸型 鉢皿 タS 個人宅不可 北海道不可 代引不可【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 16時 58分に出品され03月30日 16時 58分に終了予定です。即決価格は8,569円に設定されています。現在750件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 180個でのお届けです。



特徴

グロウコンテナ用の受皿です。

受皿として使う以外に、グロウコンテナのフタにもなる仕様で積み重ねてガーデニンググッズ等の収納にも利用できます。



仕様

規格：12型

サイズ(mm)：直径114×H18

カラー：グリーン

材質：ポリプロピレン

入数：180個/ケース