『トマホーク パッセンジャーフロアーボード パッセンジャーペグ タンデムステップ ツーリング ソフテイル fl fltr ハーレー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 21時 31分に出品され03月23日 21時 31分に終了予定です。即決価格は8,569円に設定されています。現在480件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：トマホーク パッセンジャーフロアーボード パッセンジャーペグ タンデムステップ ツーリング ソフテイル fl fltr ハーレー



※本商品は新品です。 国際郵便で発送するためお届けに通常2-3週間程お時間を頂戴しております。



CNCアルミ加工によるハーレー リア用フロアボードです。



【適合車種】

ハーレーオス型マウント車全般

1986〜2015ハーレーツーリングモデル、

ソフテイル FL等取り付ける車体の形状を確認下さい。





商品の取り付けには高い技術を必要とする場合が御座います。

ご自身でのお取り付けにご不安がある場合は整備工場等に取り付け依頼される事をお勧め致します。

安全のため、当方で取り付けサポートは致しかねます。

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