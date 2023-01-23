『バック トランペット マウスピース 7A 銀メッキ仕上げ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月24日 00時 41分に出品され04月24日 00時 41分に終了予定です。即決価格は8,569円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バック トランペット マウスピース 7A 銀メッキ仕上げ



【商品説明】

・カップの深さ VD (かなり深い)

・ソプラノ歌手のような美しく豊かな音。息がよく入る。

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・リムの厚さ MW (中位)。外側に向かって低くなり比較的角の立った輪郭。

・直径 16.2mm



【サイズ】

高さ : 3.05 cm

横幅 : 3.30 cm

奥行 : 9.14 cm

重量 : 90.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。