『不二貿易 キャビネット リビング収納 幅60cm ホワイトウォッシュ 食器棚 ラルゴ 86021【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 58分に出品され03月27日 19時 58分に終了予定です。即決価格は8,569円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
不二貿易 キャビネット リビング収納 幅60cm ホワイトウォッシュ 食器棚 ラルゴ 86021
【商品説明】
不二貿易 キャビネット リビング収納 幅60cm ホワイトウォッシュ 食器棚 ラルゴ 86021
・サイズ:幅60×奥行39.5×高さ80cm
・原産国:マレーシア・タイ
・本体重量:20kg
・素材・材質:プリント紙化粧繊維板・プリント紙化粧パーティクルボード
X00AZVN29U
【サイズ】
高さ : 20.60 cm
横幅 : 45.00 cm
奥行 : 79.00 cm
重量 : 21.02 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8569円
229 入札履歴
終了
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