『不二貿易 キャビネット リビング収納 幅60cm ホワイトウォッシュ 食器棚 ラルゴ 86021【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 19時 58分に出品され03月27日 19時 58分に終了予定です。即決価格は8,569円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

不二貿易 キャビネット リビング収納 幅60cm ホワイトウォッシュ 食器棚 ラルゴ 86021



【商品説明】

不二貿易 キャビネット リビング収納 幅60cm ホワイトウォッシュ 食器棚 ラルゴ 86021

・サイズ:幅60×奥行39.5×高さ80cm

・原産国:マレーシア・タイ

・本体重量:20kg

・素材・材質:プリント紙化粧繊維板・プリント紙化粧パーティクルボード

X00AZVN29U



【サイズ】

高さ : 20.60 cm

横幅 : 45.00 cm

奥行 : 79.00 cm

重量 : 21.02 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。