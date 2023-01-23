『[キーン] サンダル UNEEK(旧モデル) ユニーク レディース NEW YORK AT NIGHT 23.0 cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 10時 05分に出品され04月17日 10時 05分に終了予定です。即決価格は8,569円に設定されています。現在835件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ゼロから靴作りの方法を再考し、構想から3年半の月日を経て完成した、革命的且つユニークなハイブリッド・フットウェア
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落札価格8569円
835 入札履歴
終了
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