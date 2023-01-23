『K10 ホワイトゴールド 5mm 珠 両耳用 アコヤ真珠 & キュービックジルコニア ベネチアンチェーン ピアス 6月 誕生石【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 23時 34分に出品され03月18日 23時 34分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在920件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

K10 ホワイトゴールド 5mm 珠 両耳用 アコヤ真珠 & キュービックジルコニア ベネチアンチェーン ピアス 6月 誕生石



【商品説明】

・寸法：約全長55×幅6mm ポスト：0.65φ10mm 重量：約0.7g（ペア）

・納期 即納 この商品はポスト投函型で配送します(発送後平均1-3日程度でご自宅の郵便受けに投函)

・素材：K10ホワイトゴールド 主石：本真珠（アコヤパール）5mm珠 キュービック（人工石）2mm



【サイズ】

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※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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