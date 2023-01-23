『ワンデー アキュビュー オアシス 乱視用 【BC】8.5 【PWR】-6.00 【CYL】-1.75 【AXIS】180 30枚入 2箱【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 29分に出品され03月27日 15時 29分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 商品カテゴリ マリンライン ドラッグストア ダイエット、健康 コンタクトレンズ、ケア用品 ソフトコンタクトレンズ

JANコード/ISBNコード 0888290055531

商品コード a-B08M5QNT74-20221108