『テント FIELDOOR カンガルーテント100 インナーテント ＆ グランドシート グレー コンパクト 軽量 収納 大型テント シェルター トンネ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 20時 58分に出品され04月20日 20時 58分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在962件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

FIELDOOR カンガルーテント100 インナーテント ＆ グランドシート グレー コンパクト 軽量 収納 大型テント シェルター トンネ



【商品説明】

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・?【商品詳細】テントサイズ 外寸 : (



【サイズ】

高さ : 16.20 cm

横幅 : 23.40 cm

奥行 : 38.80 cm

重量 : 2.18 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。