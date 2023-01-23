『Fkstyle スクリーンテント蚊帳テント 3m×3m メッシュシート UVカット加工 スクリーン一体型 キャンプ用品 防虫 通気性 収納袋【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月12日 17時 37分に出品され03月12日 17時 37分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Fkstyle スクリーンテント蚊帳テント 3m×3m メッシュシート UVカット加工 スクリーン一体型 キャンプ用品 防虫 通気性 収納袋
【商品説明】
・3ｍ×3mの大きさですが圧迫感がないので広く感じます
・サイズ：(約)300cm×300cm×220cm 収納時サイズ：(約)68cm×20cm×15cm ひさし部分サイズ：(約)300cm×175cm×175cm 重量：8kg
・シート素材：150Dオックスフォード生地 メッシュ素材:ポリエステル サイドシート素材：190Tポリエステル生地 フレーム:ファイバーグラス スチール
・メッシュシートの目が細かく虫の侵入を防ぎます 心地よい風を通します サイドシートの生地の裏面にはシルバーコーティングを施しています
・商品内容:テント本体/ロープ×4/ペグ×8/ポール×2/収納袋
【サイズ】
高さ : 24.00 cm
横幅 : 25.80 cm
奥行 : 68.00 cm
重量 : 8.08 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
アルミニウム合金 テントポール タープポール 天幕ポール タープ用アジャスタブルテントポール2本セット｜携帯・軽量アルミテントポール交換｜セ
¥ 8568
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) ワカサギリール台(置き型) 2 20Z0305
¥ 8568
DOD(ディーオーディー) ワンタッチテント ゆったり使える 2人用 紐を引くだけ 簡単設営 T2-629-BK ブラック
¥ 8568
BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) ドカット4500レールシステム 16ブラックセット レッド BM-DR4500-R-SET-02
¥ 8568
キャプテンスタッグ スクリーンパネル300×200UV M-3174
¥ 8568
スノーピーク(snow peak) ラゴ Pro.air １ グランドシート SSD-730-1
¥ 8568
スノーピーク(snow peak) ラゴ Pro.air １ グランドシート SSD-730-1
¥ 8568
スノーピーク(snow peak) ラゴ Pro.air １ グランドシート SSD-730-1
¥ 8568
スノーピーク(snow peak) ラゴ Pro.air １ グランドシート SSD-730-1
¥ 8568
コールマン(Coleman) ティピーシートセット/325 2000039092
¥ 8567
Clostnature 一人用 テント キャンプ ソロテント インナーテント コンパクト - ツーリング 登山 キャンプ用品 防水 軽量 収
¥ 8567
アウニイ テント ワンタッチ 三角型 コンパクト ソロ キャンプ 簡単設営 ポップアップ 防風 防災 用 アウトドア ファミリー 1~4 人
¥ 8566
TOMOUNT テント2-3人用 自立式 二重層 通気 防風 防水 耐水圧3000mm 軽量 キャンプ バイク アウトドア 登山用 簡単設営
¥ 8566
FUNDANGO パップテント ソロテント 軍幕 ポリエステル 簡易 軽量 コンパクト メッシュドア付き 通気性 ゆ ったり前室 防水防風
¥ 8566
YAJIN CRAFT 軍幕テント用インナーテント 一人用 ソロ 軽量 メッシュテント モスキートネット 蚊帳 キャンプ用 アウトドア
¥ 8565
WINSOON テント ワンタッチテント ドームテント キャンプテント 2~3人用 二重層 インスタントアップドーム 前室あり メッシュイン
¥ 8565
レザークラフトフォーアングラーズ(LCfA) LCfA タモホルスター 標準モデル(モミシボ柄本革) 右差しタイプ ブラック×レッドステッチ
¥ 8565
Clostnature 一人用 テント キャンプ ソロテント インナーテント コンパクト - ツーリング 登山 キャンプ用品 防水 軽量 収
¥ 8565
落札価格8568円
266 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！