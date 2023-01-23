『適用修理交換用 Lenovo G50-70 G50-30 G50-45 G50-80 G50 80G001P0JP 80E5019PJP 8【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 14時 48分に出品され04月13日 14時 48分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

適用修理交換用 Lenovo G50-70 G50-30 G50-45 G50-80 G50 80G001P0JP 80E5019PJP 80E503GRJP 液晶パネル LP156WHB(TP)(C1) LP156WHU(TP)(A1) LTN156AT39 B156XTN07.1



【商品説明】

・サイズ：15.6インチ

・表面処理：非光沢

・解像度：1366*768



【サイズ】

高さ : 7.90 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 43.80 cm

重量 : 640.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。