『適用修理交換用 Lenovo G50-70 G50-30 G50-45 G50-80 G50 80G001P0JP 80E5019PJP 8【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月13日 14時 48分に出品され04月13日 14時 48分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
適用修理交換用 Lenovo G50-70 G50-30 G50-45 G50-80 G50 80G001P0JP 80E5019PJP 80E503GRJP 液晶パネル LP156WHB(TP)(C1) LP156WHU(TP)(A1) LTN156AT39 B156XTN07.1
【商品説明】
・サイズ：15.6インチ
・表面処理：非光沢
・解像度：1366*768
【サイズ】
高さ : 7.90 cm
横幅 : 29.40 cm
奥行 : 43.80 cm
重量 : 640.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8568円
313 入札履歴
終了
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