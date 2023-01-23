『バタフライ(Butterfly) 卓球 男女兼用 トレーニングウェア エレナド・ジャケット ネイビー L 45830【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 04分に出品され03月25日 10時 04分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バタフライ(Butterfly) 卓球 男女兼用 トレーニングウェア エレナド・ジャケット ネイビー L 45830



【商品説明】

・SS:着丈59.5、胸周り96、裾周り81、裄丈80.2(cm)

・カラー:ブラック(278)

・タイプ:トレーニング(男女兼用)

・対象シーズン: オールシーズン

・特徴:ダブルファスナー仕様、吸水速乾、伸縮

・素材:ポリエステル100%



【サイズ】

高さ : 3.20 cm

横幅 : 29.40 cm

奥行 : 36.00 cm

重量 : 380.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。