『バタフライ(Butterfly) 卓球 男女兼用 トレーニングウェア エレナド・ジャケット ネイビー L 45830【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 10時 04分に出品され03月25日 10時 04分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バタフライ(Butterfly) 卓球 男女兼用 トレーニングウェア エレナド・ジャケット ネイビー L 45830
【商品説明】
・SS:着丈59.5、胸周り96、裾周り81、裄丈80.2(cm)
・カラー:ブラック(278)
・タイプ:トレーニング(男女兼用)
・対象シーズン: オールシーズン
・特徴:ダブルファスナー仕様、吸水速乾、伸縮
・素材:ポリエステル100%
【サイズ】
高さ : 3.20 cm
横幅 : 29.40 cm
奥行 : 36.00 cm
重量 : 380.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8568円
36 入札履歴
終了
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