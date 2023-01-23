『単品7個セット 使いやすいクッションブラシTK-1301 株 アヌシ 代引不可【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 18時 12分に出品され03月06日 18時 12分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このページは4544434100524単品が7個セットの商品ページです
【商品特徴】
獣毛とナイロンピン同時植毛のクッションブラシ。ブロー・ブラッシング・頭皮マッサージの３役を１本で簡単にできます。
【製造者】
（株）アヌシ
【生産国】
中華人民共和国
【単品内容量】
1本
※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。
当店はメーカーコード（JANコード）で管理をしている為それに伴う返品、返金等の対応は受け付けておりませんのでご了承の上お買い求めください。
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落札価格8568円
933 入札履歴
終了
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