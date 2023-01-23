『単品7個セット 使いやすいクッションブラシTK-1301 株 アヌシ 代引不可【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 18時 12分に出品され03月06日 18時 12分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在933件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 このページは4544434100524単品が7個セットの商品ページです



【商品特徴】



獣毛とナイロンピン同時植毛のクッションブラシ。ブロー・ブラッシング・頭皮マッサージの３役を１本で簡単にできます。



【製造者】



（株）アヌシ



【生産国】



中華人民共和国



【単品内容量】



1本



※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。

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