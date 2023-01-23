『シャボン玉石鹸 EM液体洗濯石鹸（5L×3本セット）【あすつく対応】※同梱・キャンセル・ラッピング不可 ※荷物総重量20kg以上で別途料金必要【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 30分に出品され03月23日 08時 30分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品名：シャボン玉石鹸 EM液体洗濯石鹸
内容量：5L×3本セット
メーカー：シャボン玉石けん
原材料：純石ケン分（30%脂肪酸カリウム）
商品詳細：
健康な体ときれいな水を守る、シャボン玉石けん。
無添加石けんのパイオニア
使いやすい液体タイプの洗濯石けん、石けん初心者にもオススメ
化学合成物質無添加
柔軟剤不要でふんわり洗いあがる
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4901797025039
商品コード
0326-03-1504
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落札価格8568円
132 入札履歴
終了
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