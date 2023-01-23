『シャボン玉石鹸 EM液体洗濯石鹸（5L×3本セット）【あすつく対応】※同梱・キャンセル・ラッピング不可 ※荷物総重量20kg以上で別途料金必要【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 08時 30分に出品され03月23日 08時 30分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在132件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明



商品名：シャボン玉石鹸 EM液体洗濯石鹸

内容量：5L×3本セット

メーカー：シャボン玉石けん

原材料：純石ケン分（30%脂肪酸カリウム）

商品詳細：

健康な体ときれいな水を守る、シャボン玉石けん。

無添加石けんのパイオニア

使いやすい液体タイプの洗濯石けん、石けん初心者にもオススメ

化学合成物質無添加

柔軟剤不要でふんわり洗いあがる

商品カテゴリ 健康マイスター 生活雑貨 掃除・洗濯・日用品 キッチン、日用品、文具 洗濯用品 洗剤 液体洗剤

JANコード/ISBNコード 4901797025039

商品コード 0326-03-1504