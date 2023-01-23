『単品18個セット HERSバスラボ MOIST HERB SPA 16錠入 白元アース キング 代引不可【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 15時 58分に出品され04月28日 15時 58分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 このページは4901559213438単品が18個セットの商品ページです



【商品特徴】



スキンケアタイプの炭酸ガスの薬用入浴剤。リフレッシュする４つのハーブの香りが日替わりで楽しめるアソートパック。泡が油面を漂い、肌を包んですべすべな肌触りに。ヒアルロン酸（保湿成分）配合。『医薬部外品』



【商品区分】



医薬部外品



【成分】



炭酸水素Na、炭酸Na、硫酸Na、コハク酸、デキストリン、PEG6000、ヒアルロン酸Na-2、POE（300）POP（55）、ケイ酸Ca、香料、（+/-）赤102、赤106、青1、青2、黄4、黄202（1）



【製造者】



白元アース株式会社（キング）



【生産国】



日本



【単品内容量】



45G



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