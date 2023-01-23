『単品18個セット HERSバスラボ MOIST HERB SPA 16錠入 白元アース キング 代引不可【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月28日 15時 58分に出品され04月28日 15時 58分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在738件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
このページは4901559213438単品が18個セットの商品ページです
【商品特徴】
スキンケアタイプの炭酸ガスの薬用入浴剤。リフレッシュする４つのハーブの香りが日替わりで楽しめるアソートパック。泡が油面を漂い、肌を包んですべすべな肌触りに。ヒアルロン酸（保湿成分）配合。『医薬部外品』
【商品区分】
医薬部外品
【成分】
炭酸水素Na、炭酸Na、硫酸Na、コハク酸、デキストリン、PEG6000、ヒアルロン酸Na-2、POE（300）POP（55）、ケイ酸Ca、香料、（+/-）赤102、赤106、青1、青2、黄4、黄202（1）
【製造者】
白元アース株式会社（キング）
【生産国】
日本
【単品内容量】
45G
※メーカーの都合によりパッケージ、内容等が変更される場合がございます。
当店はメーカーコード（JANコード）で管理をしている為それに伴う返品、返金等の対応は受け付けておりませんのでご了承の上お買い求めください。
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落札価格8568円
738 入札履歴
終了
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