『(まとめ) ジャパックス 不織布シューズカバー 白 JMS01 1パック(100枚) 〔×5セット〕(代引不可)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 13時 17分に出品され04月21日 13時 17分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 (まとめ) ジャパックス 不織布シューズカバー 白 JMS01 1パック(100枚) 【×5セット】 【ジャンル・特徴】 底面滑り止め加工あり。ゴム付なので容易に着脱できます。 [ JMS01 ]