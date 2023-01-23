『(まとめ) ジャパックス 不織布シューズカバー 白 JMS01 1パック(100枚) 〔×5セット〕(代引不可)【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月21日 13時 17分に出品され04月21日 13時 17分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在229件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 (まとめ) ジャパックス 不織布シューズカバー 白 JMS01 1パック(100枚) 【×5セット】 【ジャンル・特徴】 底面滑り止め加工あり。ゴム付なので容易に着脱できます。 [ JMS01 ]
（まとめ）エルモ ポアテープ 24巻入 1.25mm×7m〔×5セット〕(代引不可)
¥ 8561
MITAS(まとめ）スマートバリュー トイレコーナー用脱臭ポリ袋100枚入 N141J〔×10セット〕to
¥ 8561
（まとめ） 川西工業 不織布ヘアキャップ〔×10セット〕
¥ 8561
天然ゴムロング手袋（長〜い手袋） 25双入 その他 aso 8-5311-03 医療・研究用機器
¥ 8560
天然ゴムロング手袋（長〜い手袋） 25双入 その他 aso 8-5311-03 医療・研究用機器
¥ 8560
プロシェア器械台カバー（滅菌済） 1400×1900 1枚/袋×50袋入 プロシェア ナビス（アズワン） aso 7-7052-52 医療・研究用機器
¥ 8560
プロシェア器械台カバー（滅菌済） 1400×1900 1枚/袋×50袋入 プロシェア ナビス（アズワン） aso 7-7052-52 医療・研究用機器
¥ 8560
多機能ふとんほし アルミタイプ セキスイ aso 7-5943-02 医療・研究用機器
¥ 8560
マウスホルダー アズワン aso 3-9144-01 医療・研究用機器
¥ 8560
マウスホルダー アズワン aso 3-9144-01 医療・研究用機器
¥ 8560
NACHi ナチ ハイスドリル ストレートシャンクロングドリル LSD 11.2X300X150
¥ 8560
TRUSCO(トラスコ) 業務用ポリ袋0.1×500L 5枚入 S-0500
¥ 8558
シンガー 電石帽ＳＲ−1 Ｍ 20枚入 SR-1M 保護具・保護服
¥ 8557
カーペットシミ取り剤 エムアイオージャパン ステイン・アウェイ 4L
¥ 8557
車いすハートクッション
¥ 8556
（まとめ） 川西工業 うがい用紙コップ #9500 150mL 100個入〔×30セット〕 代引不可
¥ 8556
アトムメディカル 酸素鼻孔カニューラOX-20 L 41123(ソケット)20イリ 1箱
¥ 8556
アズワン オムツ交換車(バスケット式)用 CB-150(深型ワイヤーバスケット) /0-8313-02
¥ 8555
落札価格8568円
229 入札履歴
終了
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