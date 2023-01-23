『Pearl シンバルスタンド(ブーム) BC-830【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 01時 27分に出品され03月22日 01時 27分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在326件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Pearl シンバルスタンド(ブーム) BC-830



【商品説明】

・Cymbal Tilter Part: Plastic Wing Nut/Felt / Plastic Cymbal Cup / Uni-Lock

・Legs: Double leg

・Pipe Joint: Nylon bushing joint

・Stand part pipe diameter: 1.1 / 0.9 / 0.9 inches (28.6 / 22.2 / 15.9 mm)

・Type: Boom/Straight



【サイズ】

高さ : 11.20 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 59.40 cm

重量 : 3.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。