『MEINL Percussion マイネル カリンバ Wah-Wah Kalimba KA9WW-BK 国内正規品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 01時 27分に出品され03月11日 01時 27分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MEINL Percussion マイネル カリンバ Wah-Wah Kalimba KA9WW-BK 国内正規品
【商品説明】
・Medium-a c" c a A f e e" b
・カラー:ブラック
・ワウワウカリンバ
【サイズ】
高さ : 7.60 cm
横幅 : 19.00 cm
奥行 : 21.50 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8568円
94 入札履歴
終了
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