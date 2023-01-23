『MEINL Percussion マイネル カリンバ Wah-Wah Kalimba KA9WW-BK 国内正規品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 01時 27分に出品され03月11日 01時 27分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MEINL Percussion マイネル カリンバ Wah-Wah Kalimba KA9WW-BK 国内正規品



【商品説明】

・Medium-a c" c a A f e e" b

・カラー:ブラック

・ワウワウカリンバ



【サイズ】

高さ : 7.60 cm

横幅 : 19.00 cm

奥行 : 21.50 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。