『BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) ドカット4500レールシステム 16ブラックセット レッド BM-DR4500-R-SET-02【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 11時 40分に出品され03月29日 11時 40分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン) ドカット4500レールシステム 16ブラックセット レッド BM-DR4500-R-SET-02



【商品説明】

・※本製品はドカットD-4500対応のレールシステムです。

・セット内容:ドカットレールシステム本体、ロッドホルダーS(レール用)(ブラック)、カップホルダー(ブラック)、プライヤーホルダー(ブラック)

・レールカラー:レッド

・対応ドカット:D-4500

・材質:アルミ/樹脂

X01M3QB95M

【サイズ】

高さ : 13.00 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 41.40 cm

重量 : 1.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。