『スノーピーク(snow peak) ラゴ Pro.air １ グランドシート SSD-730-1【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 20時 28分に出品され03月28日 20時 28分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スノーピーク(snow peak) ラゴ Pro.air １ グランドシート SSD-730-1
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 20.30 cm
奥行 : 24.30 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8568円
773 入札履歴
終了
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