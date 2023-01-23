『スノーピーク(snow peak) ラゴ Pro.air １ グランドシート SSD-730-1【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 20時 28分に出品され03月28日 20時 28分に終了予定です。即決価格は8,568円に設定されています。現在773件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

スノーピーク(snow peak) ラゴ Pro.air １ グランドシート SSD-730-1



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 20.30 cm

奥行 : 24.30 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。