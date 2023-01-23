『TAMA タマ ドラムセット用消音パッドセット 10，12，14，16，22BD，HI-HAT，CYMx2 SPP522KC【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 04時 07分に出品され03月28日 04時 07分に終了予定です。即決価格は8,567円に設定されています。現在135件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
TAMA タマ ドラムセット用消音パッドセット 10"，12"，14"，16"，22"BD，HI-HAT，CYMx2 SPP522KC
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¥ 8543
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¥ 8534
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Arborea ミュート ローボリューム シンバル 5枚パック (14in HH+16in+18in+20in) + Cloud Eleve
¥ 8523
PROMARK プロマーク バスドラムマレット Performer Series Gong And Bass Drum PSGB2 国内正
¥ 8519
落札価格8567円
135 入札履歴
終了
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