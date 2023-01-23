『ベッドガード 抱き枕 手編み クッション 360cm 新生児 ベッドバンパー 安全パット 結び目 装飾 寝返り防止 寝具【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月18日 14時 44分に出品され03月18日 14時 44分に終了予定です。即決価格は8,567円に設定されています。現在78件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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カラー：01 02 03 04 05 06 07 08 09
※お使いの環境などにより実物と色が違って見えることがございます。
サイズ：360cm
（詳しくは商品情報にご確認ください）
品質の素材：PPは、綿とプレミアムフランネルシェルでいっぱい。
柔らかく、肌にやさしいです。
良好な弾性を変形することは容易ではありません。
材料は、安全で信頼性の高い蛍光剤を含まない。
納期について
商品により発送時間と出荷倉庫が違いますので、詳しい発送予定日は選択枠にてご参考してよろしくお願い致します。
10日にご使用予定がある場合は必ず事前にお問合わせてください、万が一事前連絡なしでご使用予定に間に合わない場合はキャンセル対応できかねます。
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落札価格8567円
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終了
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