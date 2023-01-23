『ウォータースライド【2024年最新】 』はヤフオクでから03月27日 08時 36分に出品され03月27日 08時 36分に終了予定です。即決価格は8,567円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「東京ローソク製造(Tokyo candle)」より引用"
【商品名】
ウォータースライド
【商品説明】
・【材質】塩化ビニール【原産国】中国
・おうちのプールですべり台遊びができます。他の大型プールにセットしてご使用いただけます。シャワー付なので水道とつなげて水の流れるすべり台に！
・サイズ】空気注入前：約幅248×奥行110×高さ63cm、空気注入後：約幅240×奥行115×高さ70cm
・逆止弁付の広口バルブ付。構造：4気室、玩具安全基準(ST)合格
【サイズ】
高さ : 11.70 cm
横幅 : 35.40 cm
奥行 : 40.90 cm
重量 : 4.17 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8567円
885 入札履歴
終了
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