『テント ワンタッチ 3-4人用 Evajoy 数秒設営 耐水圧3000mm 防水撥水加工 通気性 紫外線防止 防虫通気メッシュ付き 前後ダブ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 05時 44分に出品され04月20日 05時 44分に終了予定です。即決価格は8,567円に設定されています。現在960件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
テント ワンタッチ 3-4人用 Evajoy 数秒設営 耐水圧3000mm 防水撥水加工 通気性 紫外線防止 防虫通気メッシュ付き 前後ダブ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 16.00 cm
横幅 : 16.00 cm
奥行 : 76.00 cm
重量 : 4.40 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8567円
960 入札履歴
終了
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