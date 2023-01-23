『人工芝固定用 両面テープ50mm幅長さ15m 強力両面テープ 人工芝ジョイント (6)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 16時 44分に出品され04月23日 16時 44分に終了予定です。即決価格は8,566円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

人工芝固定用 両面テープ50mm幅長さ15m 強力両面テープ 人工芝ジョイント (6)



【商品説明】

・人工芝を下地接着。ジョイント部分の接着も可能。

・人工芝接着用ブチルゴム防水気密両面テープ 。超強力両面テープで、屋外での使用も可能。

・厚さ1ｍｍ×幅50ｍｍ×長さ15ｍ

・強力接着で多少の凹凸があっても大丈夫！！



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ 花、ガーデニング

人工芝 タグ 人工芝固定用

両面テープ50mm幅長さ15m

強力両面テープ

人工芝ジョイント

(6)