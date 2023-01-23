『人工芝固定用 両面テープ50mm幅長さ15m 強力両面テープ 人工芝ジョイント (6)【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 16時 44分に出品され04月23日 16時 44分に終了予定です。即決価格は8,566円に設定されています。現在436件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
人工芝固定用 両面テープ50mm幅長さ15m 強力両面テープ 人工芝ジョイント (6)
【商品説明】
・人工芝を下地接着。ジョイント部分の接着も可能。
・人工芝接着用ブチルゴム防水気密両面テープ 。超強力両面テープで、屋外での使用も可能。
・厚さ1ｍｍ×幅50ｍｍ×長さ15ｍ
・強力接着で多少の凹凸があっても大丈夫！！
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
H-Bedding リアル人工芝 ロール マット芝丈10mm (幅1ｍ×長さ5m) 耐久性強い 4種のMIX葉 (多サイズ選択可） ナチュラ
¥ 8558
ワタナベ工業 スケルトン タイプ やわらか 人工芝 クリア ターフ グリーン 18枚入り
¥ 8558
ワタナベ工業 スケルトン タイプ やわらか 人工芝 クリア ターフ グリーン 18枚入り
¥ 8558
ワタナベ工業 スケルトン タイプ やわらか 人工芝 クリア ターフ グリーン 18枚入り
¥ 8558
日本製 人工芝 若草ユニット E-V グリーン 60枚セット
¥ 8557
(メーカー直送) タフグルー5kg（人工芝専用接着剤）ST-05 グルー 人工芝 形状記憶 高品質 ガーデニング 緑化 園芸 防草対策 ユニオンビズ
¥ 8555
VAIIGO ジョイント式 人工芝生 ベランダ 庭 30cm×30cm 18枚セット (約1畳分) リアル人工芝水やり・肥料・草取り不要 本
¥ 8555
人工芝用接着剤 ルビロン101 5kg入
¥ 8554
日本製 人工芝 若草ユニット E-V グリーン 60枚セット
¥ 8553
日本製 人工芝 若草ユニット E-V グリーン 60枚セット
¥ 8553
JARDIN(ジャルダン) 人工芝 リアル ロール U字ピン付 芝丈38mm 密度1.9倍 ロール 庭 ガーデニング ガーデン ベランダ バ
¥ 8548
目地用人工芝 駐車場目地 スリット用人工芝 コンクリート目地 芝丈28mm メモリーターフスリット 選べる幅
¥ 8547
H-Bedding リアル人工芝 ロール マット芝丈10mm (幅1ｍ×長さ10m) 耐久性強い 4種のMIX葉 (多サイズ選択可） ナチュラル
¥ 8547
H-Bedding リアル人工芝 ロール マット芝丈10mm (幅1ｍ×長さ10m) 耐久性強い 4種のMIX葉 (多サイズ選択可） ナチュラル
¥ 8547
sumunior 人工芝 芝生シー 10 x 1m 高密度 高耐久 30mm 庭 人工芝生マット 室内外装飾 人工芝シート， 天然芝質感 防
¥ 8545
sumunior 人工芝 芝生シー 10 x 1m 高密度 高耐久 30mm 庭 人工芝生マット 室内外装飾 人工芝シート， 天然芝質感 防
¥ 8544
TRUSCO(トラスコ) 人工芝(透水タイプ) 910mmX10m 厚み6mm TTFW9106
¥ 8544
TRUSCO(トラスコ) 人工芝(透水タイプ) 910mmX10m 厚み6mm TTFW9106
¥ 8544
落札価格8566円
436 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！