『リジッド 171 ロングハンドル スクエアポントショベル 52305【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 07時 00分に出品され03月26日 07時 00分に終了予定です。即決価格は8,566円に設定されています。現在346件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ブレードとシャンクは一体型です。耐食性の14ゲージ鋼をテーパー成型した後、熱処理を施しています。