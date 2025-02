長渕剛／桜島 長渕 剛【2025の人気アイテム】

商品情報

種別:DVD 音楽邦楽ロック 発売日:2004/12/15 販売元:ソニー・ミュージックソリューションズ 登録日:2005/12/02 長渕 剛 長渕剛映像作品 特典:ブックレット 内容:OPENING/勇気の花/泣いてチンピラ/孤独なハート/とんぼ/情熱/激愛/Documentary 1/逆流/俺らの家まで/夏祭り/ひざまくら/お家へかえろう ’04/ファイティングポーズ/前夜祭LIVE at ZEPP TOKYO/くそったれの人生/勇次/Documentary 2/LICENSE/しあわせになろうよ ’04/Documentary 3/JAPAN/静かなるアフガン/ガンジス/Documentary 4/STANCE/春待気流/海/順子/Documentary 5/Keep On Fighting/いつかの少年/気張いやんせ/Myself/巡恋歌/コオロギの唄/乾杯/Documentary 6/マリア/Documentary 7/女よ、GOMEN/電信柱にひっかけた夢/STAY DREAM/東京青春朝焼物語/明日へ向かって/LANIKAI/桜島 SAKURAJIMA/何の矛盾もない/Captain of the Ship/夕焼けの歌 解説:2004年8月21日、故郷鹿児島桜島で行なわれた伝説の「桜島 ALL NIGHT CONCERT」の模様を収録したLIVE DVDが登場。