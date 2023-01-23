『サンコーテクノ ステンレス オールアンカー 太さ10ミリ長さ60ミリ 中身入数(約)50本 (54-090)【お歳暮】』はヤフオクでから05月03日 03時 55分に出品され05月03日 03時 55分に終了予定です。即決価格は8,566円に設定されています。現在665件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

サンコーテクノ ステンレス オールアンカー 太さ10ミリ長さ60ミリ 中身入数(約)50本 (54-090)



【商品説明】

・ねじの呼び:M10

・ねじ長さ(mm):25

・下穴径(mm):10.5

・全長(mm):60

・原産国:中国

・引張最大荷重(kN):14.5

・最大取付物厚(mm):5