『シマノ(SHIMANO) ライン オシア8 300m 8.0号 SWネイビー LD-A71S 釣り糸【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 07時 51分に出品され03月04日 07時 51分に終了予定です。即決価格は8,566円に設定されています。現在923件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シマノ(SHIMANO) ライン オシア8 300m 8.0号 SWネイビー LD-A71S 釣り糸



【商品説明】

・カラー:SWネイビー

・タフなリールにタフなラインを!

・号数(号):8.0

・最大強力:151lb (68.5kg)

・素材/PE

・長さ(m):300



【サイズ】

高さ : 3.10 cm

横幅 : 10.60 cm

奥行 : 13.70 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。